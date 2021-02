La tuile: Benzema absent contre l'Atalanta

(c) belga

Le Real Madrid ne pourra pas compter sur son avant-centre Karim Benzema pour le déplacement mercredi soir (21h00) à Bergame contre l'Atalanta, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. L'attaquant français ne s'est pas rétabli à temps d'une blessure à la cheville et ne fait pas partie de la sélection de l'entraîneur Zinédine Zidane .

Zidane a déclaré dimanche qu'il ne voulait pas prendre de risques avec son meilleur buteur. "S'il n'est pas en pleine forme, il ne partira pas", avait-il précisé. Le Français de 33 ans, qui a marqué dix-sept buts cette saison, ne s'est pas suffisamment remis et n'a pas été repris dans le noyau. Il était déjà absent ce week-end à Valladolid (victoire 0-1).

Ce forfait vient s'ajouter à beaucoup d'autres. Contre l'Atalanta, Zidane sera privé de Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola et Éder Militao. Le gardien de but des Diables Rouges Thibaut Courtois est lui bien présent et en grande forme.

