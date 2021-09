Un festival de l'Ajax et un calage d'entrée pour l'Atlético Madrid en Ligue des Champions

Antoine Griezmann, encore transparent pendant une demi-heure, n'a toujours pas assumé son statut de recrue superstar et l'Atlético Madrid a concédé le nul 0-0 à domicile contre Porto mercredi lors de la première journée de Ligue des champions.



Ménagé par Diego Simeone et lancé à la 56e minute à la place du prodige portugais Joao Felix, le champion du monde français n'a pas convaincu pour son grand retour dans son ancien stade. Le public du Wanda-Metropolitano l'a sifflé sans ménagement à son entrée en jeu.



Il a commencé sa partie par trois erreurs de jugement et une perte de balle. Ce qui n'a sûrement pas calmé ses détracteurs qui saccagaient régulièrement la plaque en son nom installée sur l'esplanade du stade et qui l'avaient déjà hué lors de son retour au Wanda, sous les couleurs du Barça, à l'automne 2019.



Et comme lors de son premier match sous les couleurs rojiblancas le week-end dernier sur le terrain de l'Espanyol Barcelone en Liga (succès 2-1), "Grizou" n'a pas pesé sur le match, mercredi soir.



Mais son entrée en jeu, combinée à celle d'Angel Correa dans le même temps, a toutefois permis à l'Atlético d'accélérer le jeu des Madrilènes et de générer de rares occasions de but. La fin de partie s'est d'ailleurs emballée, jusqu'à l'exclusion de Chancel Mbemba (90e+6) pour une faute sur Griezmann qui filait au but.

Festival de l'Ajax

L'attaquant franco-ivoirien de l'Ajax Amsterdam Sébastien Haller a réussi des débuts fracassants en Ligue des champions, en inscrivant un quadruplé mercredi sur le terrain du Sporting Lisbonne (5-1) pour son premier match dans la compétition.



L'international ivoirien de 26 ans a marqué le seizième quadruplé de l'histoire de la C1, depuis qu'elle a été rebaptisée Ligue des champions (1992). Le dernier en date avait été inscrit par Olivier Giroud avec Chelsea sur la pelouse de Séville (4-0) le 2 décembre dernier.



Haller a marqué aux 2e, 9e, 53e et 63e minutes. Transféré en janvier de West Ham (Premier League) à l'Ajax pour un montant record en "Eredivisie" de 22,5 millions d'euros, l'ancien international Espoirs français, né à Ris-Orangis en banlieue parisienne, est passé par Auxerre, Utrecht et Francfort.