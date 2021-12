L'Atlético Madrid au bord du gouffre à Porto

A la vie, à la mort: l'Atlético Madrid doit gagner mardi (21h00) à Porto et miser sur une défaite de l'AC Milan contre Liverpool pour espérer se hisser vers les 8es de finale de Ligue des champions, et éviter une désastreuse élimination dès la phase de poules.

Est-ce la fin de la méthode Diego Simeone ? L'électrique et iconique entraîneur argentin qui avait mené l'Atlético vers deux finales de C1 perdues face au Real Madrid en 2014 et 2016 risque la sortie de route au Portugal, deux semaines avant de fêter son 10e anniversaire sur le banc rojiblanco (le 23 décembre).

Les Colchoneros, derniers du groupe B avant cette ultime journée de la phase de poules, ne sont plus maîtres de leur destin: si l'AC Milan l'emporte contre les Reds, leur sort est scellé. Sinon, il leur faudra gagner pour se qualifier devant Porto.

Les optimistes diront qu'être reversé en Ligue Europa pourrait offrir une épopée européenne plus accessible aux Madrilènes, à l'instar de leurs aventures en 2018 (victoire en finale contre Marseille 3-0) ou en 2010 (victoire contre Fulham). L'Atlético a également remporté la Ligue Europa en 2012, année d'une participation directe à cette compétition.



Élan coupé



Mais au vu de l'effectif cinq étoiles de l'Atlético cette saison, une élimination serait une lourde désillusion.

Et les Colchoneros n'arrivent pas au Portugal dans les meilleures conditions. Samedi en Liga, ils ont essuyé leur première défaite de la saison à domicile face au promu Majorque (2-1), un revers qui les relègue à dix points du voisin et leader du classement, le Real Madrid (39 pts)... qu'ils affronteront dimanche (21h00) en championnat lors du derby de la capitale espagnole.

"Après une telle défaite, il y a deux solutions : soit tu déprimes, soit tu te rebelles. Moi, je mise sur la deuxième", a harangué Simeone en conférence de presse d'après-match, samedi soir.

"On est de grands garçons, on a la personnalité et le caractère nécessaires. On est des joueurs internationaux qui avons déjà vécu des moments difficiles. On sait qu'avec du travail, on s'en sortira. On doit analyser tout cela à froid, et on verra que l'on a encore beaucoup de choses à améliorer", a réagi le très lucide capitaine rojiblanco Koke après cette défaite surprise, la deuxième de la saison en Liga.

"Cette équipe a le caractère et la personnalité pour s'en sortir. On l'a déjà fait, et cette situation n'est pas différente. Ce sont des matches que tout footballeur aime jouer", a insisté le latéral droit Marcos Llorente lundi en conférence de presse.



Hécatombe en défense



Pour cette "finale" à Porto, Simeone devrait récupérer le Belge Yannick Carrasco, absent contre Majorque.

Mais l'Uruguayen José Maria Giménez, toujours blessé, n'a pas pris part à l'entraînement collectif de lundi, et sera indisponible, a confirmé Simeone. Une absence qui va donner des maux de tête à Simeone: Mario Hermoso est le seul défenseur central disponible pour ce duel européen.

Stefan Savic, titulaire habituel, s'est blessé contre Majorque samedi en Liga, et Felipe est suspendu. C'est donc le milieu défensif Geoffrey Kondogbia qui devrait descendre d'un cran pour accompagner Mario Hermoso dans la charnière.

Porto, de son côté, arrive lancé: après une première période laborieuse, les Dragons ont facilement battu Portimonense chez lui 3-0 vendredi, et continuent de partager la tête du championnat portugais avec le Sporting, vainqueur du derby de Lisbonne 3-1 face au Benfica.