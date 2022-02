Ronaldo, Lukaku, Simeone: une soirée pour mettre fin aux doutes en Ligue des Champions

Les huitièmes de finale-aller de la Ligue des Champions se poursuivent cette semaine sur Club Rtl! Deux clubs anglais sont à l’honneur : Chelsea où l’entraineur, Thomas Tuchel prône la patience envers notre Diable Rouge, Romelu Lukaku. Tandis que Manchester United semble l’avoir perdue lorsqu’il s’agit d’évoquer son attaquant vedette, Cristiano Ronaldo.

"Que puis-je dire ?" À l’issue du match face à Crystal Palace, Thomas Tuchel a éprouvé quelques difficultés à commenter la prestation de Romelu Lukaku. La statistique peu glorieuse de 7 touches de balle durant cette rencontre a eu pour effet de renvoyer certains commentateurs à leur calculatrice… "115 millions d’euros? C’est cher payé pour un attaquant fantomatique!" disent certains. D’autres pointent du doigt le jeu pratiqué par les Londoniens qui ne conviendrait pas à notre Diable.

Avec deux buts inscrits lors de la Coupe du Monde des Clubs remportée par Chelsea, Lukaku semblait sur la bonne voie : celle qui fait taire la critique. Mais c’était sans compter sur une certaine constance qui lui est toujours réclamée, de même qu’une production offensive qui devrait être bien plus élevée. Après ses propos polémiques et fragilisé par des statistiques peu enviables, Big Rom doit désormais nous offrir une prestation référence en Ligue des Champions. Face aux Lillois qui retrouvent le chemin des étoiles 15 ans plus tard, Chelsea n’a pas le droit à l’erreur… et Lukaku non plus.

Mercredi, l’Atlético de Madrid reçoit Manchester United. Du côté espagnol, on évoque un départ de l’entraîneur emblématique, Diego Simeone. Comment expliquer ce changement de statut ? Quels maux touchent les Colchoneros qui éprouvent désormais tant de difficultés à s’imposer à domicile en Ligue des Champions ? L’instabilité semble gagner le club madrilène qui doit impérativement réagir cette semaine. Mais le tirage au sort ne les a pas épargnés car Manchester aura à cœur de marquer de la plus belle des façons son retour dans la compétition dont il a été privé durant trois ans.

Avec un Cristiano Ronaldo dans ses rangs, cela offre automatiquement un statut de favoris… ou pas ?! Avec tout le respect que l’on peut avoir pour la star portugaise et son palmarès, il convient de relativiser l’impact réel sur un collectif. Celui-ci doit toujours primer sur l’individu, aussi sacré de ballons d’or soit-il. En Premier League, il est impliqué dans seulement un tiers des buts de son équipe. Est-ce encore légitime d’envisager une année supplémentaire en Angleterre ? Les débats vont sans nul doute s’accentuer dans les prochaines semaines mais gageons qu’un Ronaldo est toujours capable d’un éclair de génie qui peut sublimer une rencontre, qui plus est sur le terrain des étoiles. Si la patience est une vertu, la Ligue des Champions accentue une pression que seuls les grands peuvent surmonter. Nous sommes preneurs de beau spectacle. Aux principaux acteurs d’être au rendez-vous de nos attentes!