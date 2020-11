Ligue des champions: le Bayern Munich bat Salzbourg et se qualifie pour les 8e de finale

Le Bayern Munich, réduit à dix en fin de match, s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale de la Ligue de champions, en battant Salzbourg 3-1 avec notamment un but et une passe décisive de Kingsley Coman.



Cette victoire porte à 15 victoires consécutives le record du "Rekordmeister" dans la compétition reine. Lewandowski a ouvert la marque (1-0, 43e), et rejoint avec 71 buts le légendaire Raul à la troisième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps dans la compétition reine. Marc Roca a été exclu à la 66e minute pour deux avertissements.

