Ligue des Champions: le match Barcelone-Naples lui aussi joué à huis-clos

Le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Naples programmé le mercredi 18 mars se disputera à huis clos en raison du coronavirus, a annoncé mardi le club espagnol.

Le match aller s'était soldé sur un score de parité (1-1). Valence/Atalanta mardi et Paris Saint-Germain/Borussia Dortmund mercredi se disputeront également sans spectateur. La mesure concerne aussi des matchs d'Europa League, comme AS Rome/Séville, Olympiacos/Wolverhampton et Inter Milan/Getafe.