Ligue des champions: le PSG a gagné à Istanbul mais n'est pas à la fête

Le PSG a battu (2-0) le Basaksehir mercredi à Istanbul en Ligue des champions, mais a perdu sa superstar Neymar, sorti blessé en début de rencontre.



Les Parisiens, très maladroits face à des Turcs dangereux en contre, ont trouvé la faille sur un corner de Kylian Mbappé, poussé au fond par une tête de Moise Kean (64e).



Et l'Italien, encore, s'est offert un doublé (79e), dans le jeu cette fois, sur une nouvelle passe de Mbappé, au sol.



Kean, arrivé à la fin du marché des transferts, a parfaitement contrôlé le ballon et a crucifié le gardien Mert Günok pour marquer... son deuxième doublé consécutif, après celui infligé à Dijon en Championnat de France.



Mais si le PSG, battu en ouverture par Manchester United (2-1), évite l'humiliation d'une deuxième contre-performance face à l'équipe en théorie la plus faible du groupe H, ce succès ressemble à une victoire à la Pyrrhus, avec la perte de Neymar en première période.



Inquiétude pour Neymar



Le Brésilien est sorti du terrain peu avant la 20e minute en se tenant la cuisse gauche. Il est rentré à nouveau quelques minutes, la cuisse bandée, avant de se résigner à laisser sa place à Pablo Sarabia (26e).



C'est déjà la troisième absence de la saison pour +Ney+, après le coronavirus en début de saison et une suspension en Ligue 1 après son carton rouge face à Marseille.



Et une sacrée tuile pour l'entraîneur Thomas Tuchel, dont l'effectif miné par les absences (Marco Verratti, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler...) peine à faire face au calendrier, avec un match tous les quatre jours.



En pleine crise diplomatique entre France et Turquie, avec les présidents Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan à couteaux tirés autour de nombreux points de contentieux, le match n'a pas été émaillé d'incidents sur ou en dehors du terrain.



Mais pour la première rencontre en C1 de sa courte histoire, le stade Fatih Terim d'Istanbul n'a pas offert un spectacle inoubliable digne de la grande coupe d'Europe.



Les quelque 150 personnes autorisées -crise sanitaire oblige- à prendre place en loges, au milieu de tribunes garnies de grands drapeaux turcs, ont assisté à beaucoup de maladresses, des deux côtés.



Casse-tête tactique



En attaque, le vice-champion d'Europe a manqué de précision, comme en témoigne un gros raté de Kylian Mbappé (71e) contre Mert Günok ou une frappe non cadrée de Pablo Sarabia (88e) à la conclusion d'une belle action collective avec Mbappé et Kean.



Les Parisiens n'ont cadré qu'un tir en première période, et quatre sur toute la rencontre, autant que leurs adversaires.



Et au milieu, le positionnement en sentinelle du capitaine Marquinhos, grand pari de l'entraîneur Thomas Tuchel, n'a pas effacé les problèmes récurrents du PSG dans la construction.



Le Brésilien a raté ses quelques occasions de la tête (4e, 23e) sur des coups de pied arrêtés.



Les occasions parisiennes sont souvent venues de défenseurs, les latéraux Layvin Kurzawa (32e, 33e) et Alessandro Florenzi (29e, 31e, 49e).



Mbappé, qui fait tourner la tête des défenseurs en Championnat de France, a dû attendre la fin du match pour enfin déborder une défense qui l'a longtemps muselé.



Et même menant au score, les Parisiens sont restés exposés aux contres des "Hiboux", menés par leur brillant capitaine bosnien Edin Visca qui s'est procuré plusieurs belles occasions: une frappe légèrement à droite du cadre (15e), une frappe trop molle après un joli centre (50e) ou un puissant tir (56e) contré par Keylor Navas.



Mais le champion de Turquie, qui dispute sa première C1, était trop imprécis dans le dernier geste pour ouvrir son compteur de buts. Et de points.

