Manchester City a pris la mesure de Leipzig 6-3 mercredi lors de la première rencontre du Groupe A de la Ligue des Champions, celui du Club de Bruges. Chez les Citizens, Kevin De Bruyne a joué tout le match et Romeo Lavia est resté sur le banc.

Sur un corner de Jack Grealish, Nathan Aké a logé le ballon de la tête sous la barre de Péter Gulacsi (16e, 1-0). Sur un centre bas de De Bruyne, Nordin Mukiele s'est précipité, prenant son gardien à contre-pied (28e, csc 2-0). Sur une belle combinaison entre Emil Forsberg, Tyler Adams et Mukiele, Christopher Nkunku a relancé le match (42e, 2-1). Pas pour longtemps: Ryad Mahrez a transformé un penalty accordé aux Citizens (avec l'assentiment du VAR) pour une faute de main de Lukas Klostermann sur une tête de Ferran Torres (44e, 3-1).

Ce n'était pas fini car Nkunku a encore frappé de la tête sur un centre de Dani Olmo, (51e, 3-2). Par contre, les Allemands ont commis une nouvelle erreur de concentration dont Grealish a profité (56e, 4-2). Ce duel était dingue et l'est resté jusqu'au bout puisque sur un service de Youssuf Poulsen, Nkunku a signé un triplé (73e, 4-3) et Joao Cancelo a encore relancé les Mancuniens (75e, 5-3). Mais les choses allaient se compliquer pour Leipzig suite à l'exclusion d'Angelino (79e, 2 jaunes). Sur un cafouillage après un corner tiré par Phil Foden, Gabriel Jesus, qui venait de monter au jeu, a alourdi le score (85e, 6-3).