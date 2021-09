Ligue des Champions: le Zénith Saint-Pétersbourg impressionne, l'Atalanta assure, Lille sombre

Le Zénith Saint-Petersbourg s'est imposé 4-0 mercredi en début de soirée face à Malmö dans le cadre de la deuxième journée du Groupe H de la Ligue des Champions de football. Dans le même temps, l'Atalanta a pris le meilleur à domicile sur les Young Boys dans le groupe F en l'emportant 1-0.

Après une défaite inaugurale 1-0 sur le terrain de Chelsea à la suite d'un but de Romelu Lukaku, le Zénith Saint-Petersbourg s'est parfaitement repris sur sa pelouse contre les Suédois de Malmö. Pas vraiment inquiété, l'ancien club d'Axel Witsel et Nicolas Lombaerts n'a attendu que 9 minutes avant d'ouvrir la marque par Claudinho. Les Russes ont doublé la mise peu après la mi-temps par l'intermédiaire de Daler Kuzyayev (49e). Réduits à dix à la 53e minute, les Suédois ont encaissé un nouveau but à dix minutes du terme, des œuvres d'Alex Sutormin.

Wendel allait donner au score son allure finale en inscrivant un dernier but dans les arrêts de jeu (90+4). Au classement de ce groupe H, avant l'affiche entre la Juventus et Chelsea, le Zénith recolle avec trois points. De son côté, Malmö ferme la marche avec deux défaites en deux rencontres. Dans le groupe F, l'Atalanta s'est défait 1-0 des Young Boys de Berne grâce au but du champion d'Europe Matteo Pessina à la 68e minute.

Deuxième déception en deux journées pour le champion de France lillois: après son nul inaugural 0-0 contre Wolfsburg, le Losc a été débordé par la fougue d'un jeune prodige de 19 ans nommé Karim Adeyemi à Salzbourg.



L'avant-centre allemand a transformé deux pénaltys: il a lui-même provoqué le premier, fauché par Sven Botman (35e), puis a profité d'une main dans la surface de Burak Yilmaz (53e) pour marquer son premier doublé en C1. Mais l'attaquant turc s'est racheté en réduisant l'écart dix minutes plus tard sur coup franc, après un gros raté du gardien Philipp Kohn.



Lille aura une nouvelle chance d'accrocher sa première victoire en C1 dans quinze jours contre Séville, tenu en échec à Wolfsburg, qui a fini le match à dix.