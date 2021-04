Ligue des champions: Lewandowski annonce une mauvaise nouvelle avant le PSG

Robert Lewandowski a confirmé qu'il ne jouera pas le match retour contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine en quarts de finale de la Ligue des champions.

"Non, non, c'est trop tôt", a-t-il dit en direct sur Sky en réponse à une question sur son possible retour pour le deuxième match des quarts de finale à Paris.

"Quand je me sentirai bien, quand je serai sûr, je reviendrai", a-t-il dit.

Le Polonais, auteur cette saison de 35 buts en 27 journées de Bundesliga, a été victime d'une entorse du genou en mars avec la sélection polonaise et devrait être absent encore au moins une quinzaine de jours.