Ligue des champions: Manchester United s'en remet encore à Cristiano Ronaldo pour se qualifier pour les 8es de finale

Manchester United s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi en battant Villarreal 2-0, lancé par l'inévitable Cristiano Ronaldo, dans le premier match depuis le limogeage de l'entraîneur Ole Gunnar Solksjaer.

> LIGUE DES CHAMPIONS: tous les résultats de la soirée



Les Mancuniens s'en sont remis, comme souvent cette saison, à leur buteur portugais (78e) dans le dernier quart d'heure pour se défaire de l'équipe d'Unai Emery, qui avait jusque-là dominé les débats. Libérés, les Red Devils ont ensuite assuré leur succès sur un contre conclu par Jadon Sancho (90e) et resteront en tête du groupe F (10 points) à l'issue de cette journée.



Largués dans la course pour le titre en Premier League (huitièmes à douze points de la tête) après leur lourde défaite face à Watford (4-1), les Mancuniens peuvent toujours croire à un sacre continental.



Pour son premier match en tant qu'entraîneur principal par intérim, Michael Carrick avait effectué des choix forts : le meneur de jeu portugais Bruno Fernandes, moins performant depuis plusieurs semaines, a été laissé sur le banc au contraire de Donny van de Beek, boudé lors du mandat d'"Ole", et du Français Anthony Martial.



Mais c'est Villarreal qui a eu la maîtrise du jeu et s'est procuré le plus d'occasions : Moi Gomez, sur une frappe du pied gauche (5e), puis Trigueros (27e), sur la droite de la surface de réparation cette fois, ont forcé David De Gea à s'employer.



En seconde période, les Red Devils ont continué de subir et le gardien mancunien a encore sauvé les siens en détournant, d'une manchette, une reprise de volée à mi-hauteur de Trigueros (59e).



C'est ensuite le gardien de Villarreal, Rulli, qui s'est illustré en gagnant son duel face à Jadon Sancho (71e), sur l'une des rares incursions mancunienne dans la surface adverse.



Et puis le miracle a eu lieu : Cristiano Ronaldo, tout heureux de voir le ballon lui revenir après un mauvais contrôle d'Étienne Capoue, bien pressé par Fred, a idéalement dosé son lob du gardien, avancé, marquant déjà son sixième but lors de cette campagne de Ligue des Champions, le 140e dans cette compétition.



Le Portugais a même failli bisser quelques minutes plus tard, mais son extérieur du pied, trop croisé, a filé sur la gauche des cages de Rulli.