Monaco-Shakhtar pour lancer les barrages: voici ce qu'en pense Philippe Vande Walle

Chaque année, cette équipe ukrainienne est un sérieux concurrent sur la scène européenne. Il suffit de se rappeler de leurs deux dernières confrontations face au Real Madrid la saison dernière. Deux victoires et deux rencontres totalement maitrisées par les Ukrainiens. C’est une équipe bien équilibrée. Le mix entre Ukrainiens et Brésiliens fonctionne très bien. Ils parviennent à recruter de jeunes talents brésiliens comme par exemple Pedrinho, excellent attaquant de 23 ans. Un international acheté 18 millions d’euros à Benfica.

Au niveau de la gestion sportive, ils investissent de façon intelligente. Autre avantage à mettre à l’actif des Ukrainiens : ils ont déjà disputé deux matches lors du précédent tour préliminaire de Ligue des Champions (contre le Racing Genk) mais ils ont surtout quatre matches de championnat dans les jambes, avec trois victoires et une défaite à la clé. Leur bonne forme en début de saison pourrait jouer en leur faveur, surtout lorsque l’on voit le début de saison mitigé des Monégasques.

Avec un partage et une défaite en Ligue 1, l’entame du championnat n’est pas à la hauteur de leur ambition. Mais Monaco et l’ancien entraineur du Bayern, Nico Kovac, peuvent se targuer d’avoir éliminé le Sparta Prague lors du 3ème tour de qualification (0-2 et 3-1). Ils ont investi 17 millions pour Boadu, 11 millions pour Lucas de Lyon,… Mais il est impératif que leur adaptation se fasse rapidement.

C’est le cas également pour le gardien Nübel qui vient du Bayern. C’est l’un des grands espoirs du football allemand. Pour l’instant, la réussite n’est pas encore au rendez-vous alors qu’il dispose d’énormes qualités notamment au niveau de son jeu au pied, ce qui est devenu élémentaire en tant que gardien. Il connait également très bien Kovac pour l’avoir eu comme entraineur au Bayern. Mais il n’est actuellement pas exempt de tout reproche et doit également s’adapter. L’entame de saison mi-figue, mi-raisin des Monégasques me confirme dans l’idée que le favori de cette rencontre est bel et bien le Shakhtar !