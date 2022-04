Ligue des Champions - Quarts de finales : résultats de mercredi

(Belga) Résultats des matches aller de la Ligue des Champions, disputés mardi et mercredi :

- mercredi - Chelsea (Ang) - Real Madrid (Esp) 1-3 (mi-temps 1-2) buts: Chelsea: Havertz (40e) Real: Benzema (21e, 24e, 46e) Villarreal (Esp) - Bayern Munich (All) 1-0 (mi-temps 1-0) but: Villarreal: Danjuma (8e) - mardi - Manchester City (Ang) - Atlético de Madrid (Esp) 1-0 (mi-temps : 0-0) but: City: De Bruyne (70e) Benfica (Por) - Liverpool (Ang) 1-3 (mi-temps : 0-2) buts: Benfica: Nunez (49e) Liverpool: Konaté (19e), Mané (34e), Luis Diaz (87e) Matchs retour les 12 et 13 avril (Belga)