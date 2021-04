Après une perte de balle d'Emre Can, Riyad Mahrez s'est emparé du ballon, l'a passé à Kevin De Bruyne qui a filé droit vers le but allemand.

Le Belge, à la construction, et à la conclusion, donne le cuir à Phil Foden qui centre pour Mahrez. L'Algérien ne sait pas tirer mais remet la balle dans les pieds de KDB qui l'expédie au fond du but et provoque ainsi l'ouverture du score.

Le maître à joueur belge des Skyblues ne disputait que son 4e match de l'année en Ligue des Champions. Il affiche désormais 2 buts et 4 assists en 4 duels.

Manchester City s'est imposé 2-1 grâce à son maestro belge qui était à la base de tous les mouvements dangereux de son équipe.

De Bruyne semble déterminé à terminer le boulot la semaine prochaine pour le match retour, c'est ce qu'il a indiqué sur ses réseaux sociaux.