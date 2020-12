Grâce à Matteo Darmian (17e) et doublé de Romelu Lukaku (64e, 73e), l'Inter Milan est allé s'imposer 2-3 à Mönchengladbach mardi dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Dans ce groupe B, aucune décision n'est tombée puisque le Shakhtar Donetsk a pris la mesure du Real Madrid sans Eden Hazard mais avec Thibaut Courtois (2-0).

Le Borussia, dont les buts ont été inscrits par Alassane Plea (45e+1,76e) est premier avec 8 points devant le Shakhtar et le Real (7) et l'Inter (5). Porto (Groupe C), qui a partagé contre Manchester City, et Liverpool (Groupe D), vainqueur de l'Ajax, ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale.