Le Paris Saint-Germain aura l'occasion de laver l'affront subi contre le FC Barcelone enregistré en 2017 lorsqu'il a été battu 6-1 en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Tel a été le résultat du tirage au sort des huitièmes de finale, qui s'est tenu au siège de l'UEFA, à Nyon, lundi en Suisse. Les matchs allers sont prévus les 16-17 et 23-24 février. Les retours suivront les 9-10 et 16-17 mars.

Les vainqueurs de groupes, têtes de série, voulaient éviter le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, deuxièmes. C'est finalement le PSG, finaliste de la dernière édition, et Chelsea qui défieront respectivement Catalans et Madrilènes. Le tenant du titre, le Bayern Munich, défiera lui la Lazio Rome. Les Romains sont passés proche de l'élimination lors du dernier match contre le Club de Bruges lorsque Charles De Ketelaere a trouvé la transversale dans les dernières secondes.

Il y aura également deux duels entre clubs allemands et anglais avec Borussia Mönchengladbach - Manchester City et Leipzig - Liverpool. Le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard, qui a émergé d'un groupe difficile, trouvera les Italiens de l'Atalanta Bergame sur sa route. La Juventus, qui a giflé le Barça au Camp Nou (0-3) pour remporter le groupe G, défiera le FC Porto de Sergio Conceição. Enfin, le Borussia Dortmund, quatrième club allemand toujours en lice, affrontera le FC Séville. Le BVB, club des Diables Rouges Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier, vient de se séparer de son entraîneur Lucien Favre.

La finale se tiendra le 29 mai au Stade olympique Atatürk d'Istanbul.

Les affiches des huitièmes de finale

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio Rome-Bayern Münich

Atlético Madrid-Chelsea

Leipzig-Liverpool

Porto-Juventus

FC Barcelone-PSG

Séville-Dortmund

Atalanta-Real Madrid