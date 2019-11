Thibaut Courtois sauvé par le VAR après avoir reçu un carton rouge lors du choc face au PSG (vidéo)

Le Paris SG, longtemps mené à Madrid, a arraché le nul 2-2 face au grand Real mardi en Ligue des champions, s'assurant de terminer premier du groupe A et de bénéficier d'un tirage a priori plus abordable en huitièmes.



Menés 2-0 sur un doublé de Karim Benzema (17e, 79e), les Parisiens ont réagi grâce à Kylian Mbappé (81e) et une frappe limpide de Pablo Sarabia, formé au Real (83e), dans un match de gala entre deux équipes déjà qualifiées avant la rencontre. Le choc a aussi été marqué par une décision litigieuse de l'arbitre qui est revenu sur un penalty et carton rouge à l'encontre du gardien madrilène Thibaut Courtois après recours à l'arbitrage vidéo (42e).