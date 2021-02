Lionel Messi au PSG l'été prochain? "Pas le bon timing", selon nos consultants (vidéo)

Lionel Messi, 33 ans, sera en fin de contrat en juin, et est depuis janvier libre de négocier avec d'autres formations. L'été dernier, le sextuple Ballon d'Or avait formulé l'envie de quitter son club de toujours, avant de se raviser.

Avant le choc entre le Barça et le PSG ce mardi soir en Ligue des champions, nos consultants se sont exprimés à propos d'un éventuel transfert de la star argentine dans la capitale française.

"Je n’y crois pas car il y a le fair-play financier. Messi coûte très cher, donc il va sûrement falloir 'se débarrasser d’Mbappé'", a déclaré Frédéric Gounongbe. "Je pense aussi que ce n’est pas le bon timing. Le PSG a passé cette ère où il avait besoin de grandes stars comme Ibrahimovic ou Beckham pour attirer les projecteurs sur ce club."

"C’est inopportun de faire des montages de Messi avec le maillot du PSG", indique de son côté Felize Mazzu. "Ce sera comme cette histoire qui a eu lieu l’été dernier. Pour moi, c’est non."

Le 2 décembre, après une victoire 3-1 sur le terrain de Manchester United en Ligue des champions, Neymar, prodige brésilien du PSG et grand ami de Messi, avait confié sur ESPN avoir "très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l'année prochaine". "C'est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain", avait-il ajouté.

Le directeur sporitif du PSG, Leonardo, avait de son côté confié au quotidien France Football mi-janvier: "On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où..."

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, avait de son côté considéré comme un "manque de respect" les déclarations du Parisien Angel Di Maria sur Lionel Messi à propos des "possibilités" concernant une éventuelle venue de son compatriote argentin au PSG.

"Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux" (les Parisiens), en 8e de finale (aller le 16 février en Espagne, retour le 10 mars en France), a dit le technicien néerlandais.

"On peut se tromper en disant de genre de choses, surtout pour ne pas électriser un peu plus le match qu'on a contre eux", avait ajouté Koeman.

Di Maria s'était exprimé peu avant la 23e journée du championnat de France. Interrogé par la télévision française Canal+ sur son désir de jouer au PSG avec Messi, Di Maria avait répondu: "Espérons. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Nous devons restons tranquilles, penser à nous et voir ce qui se passera".