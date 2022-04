"Liverpool est actuellement la meilleure équipe d'Europe": notre consultant livre son verdict sur les Reds

Vivez les manches aller des demi-finales de la ligue des Champions sur Club RTL! Ce mardi soir, le Real Madrid se déplace à Manchester City (20h10) et mercredi, Liverpool reçoit Villarreal (20h10).

La ligue des champions a cela de charmant qu’elle nous offre chaque année des exemples que le football ne se résume pas à la puissance financière. Une fois c’est l’Atalanta, une autre fois l’Ajax et cette année c’est ce « village » de 50.000 habitants au nord de Valence.

Parler d’une demi-finale déséquilibrée est impensable vu le parcours de Villarreal qui a sorti sans sourciller la Juve et le Bayern sans avoir perdu un seul de ses matchs et en encaissant seulement deux buts. Leur schéma de jeu restera le même à savoir évoluer avec un bloc bas et profiter de la vitesse de ses éléments offensifs pour « punir » (coucou Nagelsman) son adversaire.

Liverpool est actuellement la meilleure équipe d’Europe. Tout y est fait à la perfection comme en allant chercher Luis Diaz à Porto cet hiver qui s’est très vite imposé en complétant le trio d’attaque aux côtés de Mané et Salah. En championnat, ils maintiennent une pression terrible sur City en se positionnant à un petit point derrière eux à 5 journées de la fin du championnat. Mais surtout, cette saison, Liverpool a rendez-vous avec l’histoire en ayant la possibilité d’être la première équipe en Angleterre à faire le quadruplé : Ligue des Champions, Carabao Cup (déjà remportée contre Chelsea en février), FA Cup (finale le 14 mai vs Chelsea) et championnat.