Liverpool-Villarreal: Liverpool aligne ses stars et Villarreal se prépare au choc, les compositions pour la demi-finale sont connues

Le FC Liverpol et Villarreal vont se disputer le ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Premier round ce soir à Anfield. La rencontre est à suivre en direct sur toutes les plate-formes de RTL.

> Suivez le match en direct vidéo

L'avant match

Il y aura 3.000 supporters espagnols ce soir à Anfield, la moitié de leurs frais de déplacements ont été payé par le club.

Les compositions:

Les deux entraîneurs ont sorti l'artillerie lourde. Côté Reds, Jürgen Klopp ne peut pas compter sur Firminho, blessé, et Origi commence sur le banc, comme à son habitude.

Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara, Salah, Mané, Luis Diaz

Villarreal : Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Parejo, Capoue, Chukwueze, Coquelin, Lo Celso, Danjuma.

Les supporters prennent place dans le stade qui se remplit petit à petit.

Les avis

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp estime que Villarreal "est fait" pour la Ligue des Champions grâce notamment à son entraîneur, le rusé Unai Emery. L'Allemand l'a confié mardi en conférence de presse à la veille de la demi-finale de la C1, à Anfield, face au dernier vainqueur de l'Europa League.

"J'ai beaucoup de respect pour Unai Emery et Villarreal car j'ai regardé les matchs contre le Bayern et la Juventus", éliminés respectivement en quarts et en huitièmes de finale par le Sous-Marin Jaune, a expliqué Klopp.

"Unai est un entraîneur obsédé par les détails, qui prépare toutes les situations différentes de match et c'est ce que son équipe exécute. C'est un entraîneur de classe mondiale qui réalise un travail incroyable."

De son côté, l'entraîneur de Villarreal Unai Emery estime que son équipe ne pourra plus compter sur l'effet de surprise. "Le facteur surprise disparait", a indiqué Emery en conférence de presse mardi. "Il n'est plus présent. Quiconque atteint les demi-finales de la Ligue des Champions le fait parce qu'il le mérite."

"Liverpool sait que nous nous trouvons dans une bonne forme européenne, que nous venons d'éliminer deux grandes équipes", a analysé Emery. "Ils savent que ce ne sera pas facile. Ils se sentiront les favoris, c'est normal, mais ils nous respecteront."

Verviers en Ligue des Champions

Après avoir éliminé la Juventus en huitième de finale puis le Bayern Munich en quart, le ‘petit’ club de Villarreal se présente en demi-finale de la Ligue des Champions face au géant FC Liverpool. C'est d'ailleurs la deuxième fois de son histoire que Villarreal atteint le dernier carré de la compétition européenne la plus prestigieuse après 2006 où Arsenal s'était imposé pour rejoindre le FC Barcelone en finale.

Si le club du ‘sous-marin jaune’ (surnom donné aux espagnols pour leur hymne, Yellow Submarine des Beatles) fait office de petit poucet c’est surtout pour la taille de la ville où il est basé. La petite ville de Vila-Real ne compte que 51.000 habitants. En Belgique, on pourrait la comparer à la ville de Verviers. Imaginez si Verviers était en demi-finale de Ligue des Champions.