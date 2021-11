Manchester City-Bruges EN DIRECT: Guardiola surprend en se passant de De Bruyne

C'est parti pour les matchs "retour" de la phase de poules. Le Club de Bruges, qui avait pris 5 buts à domicile il y a deux semaines, affronte Manchester City à l'Ethiad Stadium. Une affiche de prestige à suivre sur RTL Sport.

Les compositions

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, Grealish

FC Bruges: Mignolet, Mata, Hendry, Mechele, Nsoki, Sobol, Rits, Vormer, Vanaken, Lang, De Ketelaere

L'avant match

On présidait l'enfer aux Brugeois au moment du tirage au sort quand les noms du Paris Saint-Germain, de Manchester City et de Leipzig sont sortis. Mais à mi-parcours, les Blauw en Zwart font mieux que se défendre et occupent la 3e place du groupe avec 4 points, derrière le PSG (7) et City (6) mais devant les Allemands (0). Après la claque subie lors de la 3e journée sur leur pelouse (1-5), les Brugeois savent qu'ils peuvent mieux faire. Pour y parvenir, Clement estime que son équipe devra élever son niveau de jeu, collectivement et individuellement. Il espère que ses joueurs "oseront trouver les bons espaces".

Si le Club de Bruges devra composer avec la suspension de son milieu de terrain défensif Eder Balanta, il pourrait aussi être privé de Brandon Mechele, incertain après un petit pépin physique subi sur le terrain synthétique de Saint-Trond samedi. Du côté des Skyblues, Pep Guardiola peut compter sur un effectif au grand complet. Le coach espagnol reste sur ses gardes et estime que ce duel contre les Belges est "plus important que le derby contre Manchester United" car il pourrait permettre à son équipe de faire un pas en avant vers la qualification pour les huitièmes de finale.

City n'aborde toutefois pas ce match de la meilleure des manières car il reste sur deux défaites de rang: à West Ham en Coupe de la Ligue mercredi dernier et contre Crystal Palace en championnat samedi.