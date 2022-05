Manchester City en favori selon notre consultant Frédéric Gounongbe

Fred, nous sommes impatients de revivre ce duel entre le Real Madrid et Manchester City. Assisterons-nous au même récital qu’il y a une semaine à l’Etihad Stadium ?

Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que l’on va assister au même type de rencontre. Nous aurons, c’est une certitude, du grand spectacle. Mais il faut aussi rester réaliste. Ce match que nous avons vu la semaine dernière, cela faisait très longtemps que je n’avais pas une telle rencontre ces dernières années. Pourtant, la Ligue des Champions nous offre de belles oppositions mais, je répète, je ne pense pas avoir vu une rencontre aussi ouverte lors d’une manche aller. Bien souvent, c’est au retour que le match se débride. C’est dû aussi à quelques carences défensives que je ne pense pas voir mercredi. Les coaches vont resserrer les rangs. Même si, je le concède, on a deux équipes qui ne savent pas réellement fermer le jeu, avec beaucoup d’intensité dans le pressing. Il y aura des buts, certes, mais le scénario sera très différent. Ce ne sera pas inintéressant pour la cause, car la qualité sera au rendez-vous.

Qui vois-tu émerger ?

Je dirais Manchester City. Il s’agit d’une équipe plus aboutie au point de vue collectif. Ce serait en quelque sorte respecter la logique sportive des forces en présence. Le Real, cependant, a eu l’habitude de démentir et déjouer tous les pronostics dans cette Ligue des Champions, et de façon assez exceptionnelle, il faut bien l’avouer. C’est quelque chose que l’on ne peut pas totalement expliquer. Je suis très impressionné par la façon dont ils arrivent à faire tomber les choses en leur faveur. Guardiola l’ a dit : « cela se sent qu’ils ont l’histoire de ce club derrière eux… quand ils se déplacent, il y a une aura particulière ». Mais bon, je maintiens : pour le football proposé, pour l’assurance du collectif, je vois Manchester City se qualifier pour une deuxième finale consécutive.

Dernière question sur le Ballon d’Or. De Bruyne ou Benzema ?

N’oubliez pas non plus Sadio Mané. On le met de côté peut être un peu trop facilement.

Cela dit, Karim Benzema est très impressionnant. Il a été décisif pour le titre de champion en Liga, dans le parcours en Ligue des Champions, et toujours en étant Ie « Main Man », comme on dit en Angleterre, c’est à dire l’acteur principal. En Ligue des Champions, il a quasi tenu l’équipe à lui tout seul. C’est quelque part ahurissant. Mais tout se jouera en finale de la Ligue des Champions. Si le Real Madrid l’emporte, alors Benzema aura le Ballon d’Or. Si c’est City, ce sera De Bruyne. Pareil pour Liverpool et Mané. Cela étant, actuellement, Benzema a un temps d’avance sur ses concurrents. Il marque les rencontres au sens propre et au sens figuré.