Manchester City-Real Madrid EN DIRECT: Karim Benzema relance les Espagnols (1-1)

La Ligue des Champions est de retour ! Les huitièmes de finale se terminent aujourd'hui et demain. L'objectif: intégrer le Final 8 disputer dès la semaine prochaine à Lisbonne. Ce soir, Eden Hazard et Thibaut Courtois affrontent Kevin De Bruyne dans une affiche de prestige.

Le direct

28' - BUT DE BENZEMA ! Rodrygo centre parfaitement pour Benzema, qui pique sa tête et égalise. Le match est relancé !



23' - Et Hazard qui tente à distance, mais Ederson intervient bien, là aussi.

22' - BENZEMA ! Le Français profite d'une belle balle d'Hazard pour frapper, mais Ederson intervient bien.

19' - Domination nette de Manchester City. Sterling régale avec encore une frappe passée juste au-dessus il y a quelques minutes.

12' - Belle ouverture de De Bruyne pour Foden, mais sa frappe est contrée.

9' - BUT DE STERLING ! 1-0 pour Manchester City. Grosse erreur défensive, Varane perd bêtement le ballon face à Jesus, qui trouve Sterlng qui fait 1-0.



6' - Première tentative à distance de De Bruyne, qui obtient un corner.

0' - C'est parti à l'Ethiad Stadium, la Ligue des Champions est de retour !

L'avant match

C'est un fameux duel belgo-belge qui attend le football européen. Manchester City va tenter de confirmer son succès à l'aller, obtenu à Madrid sur le score de 1-2. Les Citizens rêvent du titre final mais devront d'abord sortir le club espagnol. Pour y arriver, ils compteront notamment sur Kevin De Bruyne, véritable maître à jouer des Skyblues. Il avait inscrit un but et une passe décisive au match aller.

De l'autre côté, un Thibaut Courtois retrouvé tentera de contenir les assauts de City. Eden Hazard, freiné par une blessure à la cheville, veut sauver sa saison en brillant dans LE match le plus important depuis la fin du confinement. Le club espagnol va beaucoup mieux et veut enchaîner après avoir raflé le titre en Liga il y a quelques semaines seulement.

Un duel sur le banc, aussi, entre Pep Guardiola et Zinédine Zidane. Le Catalan veut retrouver la gloire et démontrer qu'il peut l'emporter avec un club anglais. Zidane, lui, veut continuer sa série et empocher un quatrième titre européen avec le Real Madrid. Voilà qui promet une affiche étincelante !

Les compositions

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Kroos, Modric, Hazard, Casemiro, Rodrygo, Benzema