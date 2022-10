Marseille s'incline à Francfort, les Phocéens devront réaliser un exploit pour espérer une qualification

A domicile, Francfort a démarré à fond et a ouvert la marque par l'ex-joueur de Saint-Trond Daichi Kamada (3e, 1-0) Après avoir manqué des occasions par Mario Götze (15e) et Evan Ndicka (16e), les Aigles ont vu Matteo Guendouzi relancer l'OM (22e, 1-1). Alors que l'Eintracht semblait accuser le coup, Randal Kolo Muani lui a redonné définitivement l'avance (27e, 2-1).

Au classement, Tottenham reste premier avec 8 points devant le Sporting et Francfort (7 points) et Marseille 6 points. Le 1er novembre, Marseille recevra Tottemham, vainqueur 2-0 à l'aller, et le Sporting affrontera l'Eintracht, qu'il avait battu 0-3 en déplacement.