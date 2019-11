Notre consultant Philippe Vande Walle a décrypté le but du Galatasaray: à qui la faute du côté du Club Bruges?

Grâce à un but dans les arrêts de jeu de Diatta, Bruges a arraché un point (1-1) sur le terrain de Galatasaray ce mardi soir lors de la 5e journée du groupe A en Ligue des Champions. Un résultat qui permet aux Brugeois de garder leur troisième place au classement.

Après le match, notre consultant Philippe Philippe Vande Walle a décrypté le but du Galatasaray. Mais à qui la faute du côté du FC Bruges? "On voit Mechele qui fait son boulot sur Bayram, mais regardez Deli. Il prend la mauvaise information. Il est dos tourné à Buyuk, qui à ce moment-là plonge en première zone. Deli ne sait même pas aller au duel. Il glisse et notre ami Simon Mignolet est crucifié. Donc faute de marquage grave. Il s’est fait prendre comme un gamin", a conclu Philippe Vande Walle.