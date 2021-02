Interrogé en conférence de presse d'après-match, Pep Guardiola a justifié à sa manière la belle série de victoires de Manchester City...

Manchester City, dominateur contre le Borussia Mönchengladbach sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest, a pris une option sur la qualification en s'imposant (0-2; vidéo) mercredi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

L'équipe de Pep Guardiola aurait pu gagner plus largement mais, malgré une très nette domination territoriale, elle s'est montrée imprécise dans le dernier geste. C'est ce qu'a notamment souligné l'entraîneur catalan en conférence de presse d'après-match.

L'ancien coach du Barça s'est également fait remarquer pour ses propos sur l'origine des victoires de City. "Nous gagnons les matchs, car nous avons beaucoup d'argent et nous pouvons acheter les meilleurs joueurs", a-t-il ironisé. "C'est la vérité. On gagne grâce à notre argent. Les victoires font grossir notre budget, nous permettant ensuite de former la meilleure équipe. Mais le plus important reste l'excellente relation qu'il y a entre les joueurs. Cela leur permet de se surpasser et de gagner".