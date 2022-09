Pep Guardiola s'énerve sur l'arbitre, prend un jaune puis... lui fait un gros câlin (vidéo)

Pep Guardiola était un petit peu énervé, hier soir, après la victoire de son équipe contre Dortmund. L'entraîneur de Manchester City ne digérait pas le refus d'une faute sur Foden en fin de match, venant alors s'expliquer avec l'arbitre, Daniele Orsato, après le coup de sifflet final.

Et ce avec un certain énervement, puisque sur les images, on le voit crier sur l'arbitre et faire de grands signes en sa direction. De quoi être averti par monsieur Orsato, ce qui a fait naître un regret immédiat chez le tacticien des Skyblues, qui s'est excusé en tombant dans les bras de son homologue, avant que les explications ne reprennent plus calmement.