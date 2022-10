Pharaon express: Mo Salah claque un triplé et bat un record de vitesse en Ligue des Champions

Liverpool se réveille petit à petit.

Malgré un début de saison très compliqué en championnat, les Reds de Liverpool arrivent à redresser la barre en compétition européenne. Larges vainqueurs des Rangers 1-7, Mohamed Salah a été l'un des artisans de ce score fleuve.

Entré à la 70ème minute de jeu, il n'aura pas fallu longtemps à l'Égyptien pour se mettre en évidence. 5 minutes plus tard, il inscrit son premier but avant de récidiver par deux fois quelques instants plus tard. Grâce à ce triplé express, en 6 minutes et 12, il bat le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la compétition, effaçant des tablettes Bafé Gomis et son triplé en 8 minutes.