Philippe Clement demande de l'aide à Thomas Meunier pour valider une qualification en Europa League (vidéo)

Grâce à un but dans les arrêts de jeu de Diatta, Bruges a arraché un point (1-1) sur le terrain de Galatasaray ce mardi soir lors de la 5e journée du groupe A en Ligue des Champions. Un résultat qui permet aux Brugeois de garder leur troisième place au classement.

"Prendre ce but si tôt dans le match a rendu notre tâche compliquée, mais mes joueurs ont beaucoup donné et y ont mis du cœur. Ils ont joué avec le symbole de notre club, ne jamais abandonner. Ils ont pris un point mérité et très important", a déclaré Philippe Clement, au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

"On espère maintenant que le PSG va donner le maximum le dernier match. Pour ça, je vais appeler Thomas Meunier pour discuter avec lui afin que son coach mette une bonne équipe contre Galatasaray pour l’emporter. De notre côté, on devra faire le maximum face au Real Madrid", a-t-il indiqué.