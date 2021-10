Philippe Clement: "Manchester City est une équipe hors catégorie"

Le Club Bruges a concédé sa première défaite en s'inclinant lourdement 1-5 contre Manchester City, mardi, lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, dans le groupe A. Les 'Cityzens', prennent provisoirement la tête du groupe avec 6 points, devant les Brugeois, qui comptent 4 points, comme le Paris Saint-Germain avant la réception de Leipzig (0) en soirée. Joao Cancelo (30e), Riyad Mahrez (43e sur penalty et 84e), Kyle Walker (53e) et Cole Palmer (67e) ont inscrit les buts de City, Hans Vanaken a sauvé l'honneur brugeois (81e).

"C’est une équipe hors catégorie. On aurait eu besoin de chance et d’être efficace. Deux choses qu’il n’y a pas eu pour nous dans ce match", a déclaré l'entraîneur Philippe Clement à notre micro. "Il y a une grande différence entre les deux équipes, on le savait. Des joueurs de mon équipe ont montré trop de respect, mais on peut grandir avec cette leçon. On a tenté notre chance. On va analyser ce match pour s’améliorer. Ce soir, j’étais content que les fans soient derrière nous."