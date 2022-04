"C'est un pur régal": notre consultant Philippe Vande Walle vante les mérites de Kevin De Bruyne

Cette semaine, tous les regards sont tournés vers Madrid. Deux places pour les demi-finales de la compétition seront distribuées au cœur de la capitale espagnole. Si le Real a pris une option lors de la manche-aller face à Chelsea, on attend beaucoup des Madrilènes de l’Atlético. Renverser la situation sera certes un fameux challenge face à Manchester City mais nous proposer un tout autre spectacle est désormais une obligation. Il ne faut pas faire dans la demi-mesure si on souhaite revendiquer une place dans le carré final !

Comme tant d’autres, je suis resté sur ma faim par rapport à la rencontre de l’Atletico de Madrid au match aller. Devant le but d’Oblak, Diego Simeone avait choisi de construire non pas un, mais bien deux murs défensifs. Comme le disait Kevin De Bruyne juste après le match, il n’avait, avant cela, jamais vu une équipe jouer avec deux lignes de 5 défenseurs. Dans cette physionomie de match, il faut souligner le travail incessant de Joao Felix et Antoine Griezmann : quelle abnégation ! On connaît Simeone et sa volonté de prévoir et forcer certaines choses. Il faut quand même oser jouer ainsi à l’extérieur, face à une telle attaque. N’importe quelle autre équipe aurait volé en éclat. Seul l’Atlético peut faire cela, sans risquer la déconvenue. Heureusement pour le spectacle, dirons-nous. Cela dit, la victoire de Manchester City ne se discute absolument pas… mais attention, rien n’est joué, et Guardiola le sait pertinemment bien.



L’Atlético va jouer beaucoup plus offensif ce mercredi. Ce week-end, il a certes perdu, mais a retrouvé le 3-5-2, dans une version plus offensive… Est-ce une répétition générale ? Il est en tout cas obligé de réagir. Le match sera selon moi beaucoup plus ouvert. Guardiola, lui, ne va rien changer. La possession, les accélérations dans le derniers tiers…



Enfin, je m’en voudrais de ne pas terminer avec un petit mot sur Kevin De Bruyne, qui a encore une fois éclaboussé de sa classe la Premier League et le duel entre City et Liverpool. Notre Diable Rouge est probablement le meilleur milieu offensif du moment. Je vais même plus loin… Cette saison, je ne vois que trois joueurs largement au-dessus de tous les autres : Karim Benzema, Kylian Mbappé, et Kevin De Bruyne. La fin de saison nous dira dans quel ordre, mais c’est un énorme plaisir que de pouvoir admirer un tel joueur…