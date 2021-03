Philippe Vande Walle: "Le PSG ne vivra pas une deuxième fois le cauchemar de la remontada"

Lors de la manche-aller, les Parisiens ne se sont pas uniquement appuyés sur les qualités individuelles de leurs "stars" même si Mbappé a tout simplement été étincelant. Ils nous ont aussi offert une démonstration en terme de prestation d’équipe. Le collectif est à mettre en valeur, tout comme le nombre d’occasions que les troupes de Mauricio Pochettino sont parvenues à obtenir. On a vraiment senti leur volonté de se projeter vers l’avant durant tout le match sans pour autant négliger leurs tâches défensives. Ils ont été au charbon et avec grande réussite ! Du côté du Barça, après avoir mené 1-0, Dembélé se procure une superbe occasion pour peut-être plier le match et faire 2-0. Griezmann aurait pu également trouver le chemin du but mais le ballon passe à quelques centimètres du poteau de Navas. A ce stade de la compétition, et surtout en Ligue des Champions, une équipe du calibre du FC Barcelone se doit de concrétiser de telles occasions à des moments aussi cruciaux… C’est la marque d’un grand club et c’est cela que l’on attend de la part des Catalans ! On va encore me reprocher de mettre en avant un gardien (rires) mais sans un grand ter Stegen, le PSG aurait pu s’imposer sur un score encore plus large. J’attribue donc au portier allemand une « mention spéciale ». Je vois les Parisiens se qualifier mercredi car le Barça version « remontada » n’a plus les mêmes qualités qu’en 2017 et les Parisiens, forts de cette douloureuse expérience, ne se laisseront pas avoir deux fois. Ils ne revivront pas ce même cauchemar ! Mardi, la Juventus n’a pas le choix : elle doit se créer plus de possibilités que lors du match-aller contre Porto en optant, par exemple, pour une animation plus offensive, avec beaucoup plus de verticalité. Les Italiens devront en même temps rester très organisés et solides défensivement car on connaît le potentiel des Portugais dans leur reconversion offensive. C’est un peu à l’image de l’Atlético Madrid : ils sont capables de réagir efficacement en contre. La clé sera donc de trouver l’équilibre entre la recherche de la verticalité et la capacité à rester bien organisé derrière. N’oublions pas non plus que la Juventus peut compter sur un Cristiano Ronaldo qui aura à cœur de faire la différence. La Juve a besoin de lui et il doit répondre présent. Cette Ligue des Champions est pour lui un challenge et une extraordinaire source de motivation car c’est lui qui pourra faire la différence pour envoyer la Vieille Dame en 1/4 de finale… et selon moi, CR7 le fera !