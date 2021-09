l'édito de Philippe Vande Walle : "Leipzig est en reconstruction. À Bruges d’en profiter!"

La Ligue des Champions est de retour ! Ce soir, le Club de Bruges se déplace à Leipzig. Mercredi, Chelsea, tenant du titre, défiera la Juventus à Turin. Deux affiches à vivre en direct, sur Club RTL.

Toute l’Europe du football, à juste titre, a été impressionnée par la prestation brugeoise face au PSG lors de la première journée. La rencontre a été spectaculaire, et le résultat, s’il était inespéré avant le match, est finalement logique. Les Brugeois sont dès lors prévenus : Leipzig ne commettra pas l’imprudence de les sous-estimer. Bruges se déplacera à Leipzig avec ses forces et sa philosophie. Contre OHL ce week-end, les Brugeois ont connu quelques difficultés à l’allumage. Finalement, en reprenant leur jeu habituel fait de verticalité en seconde période, ils ont pu rectifier en partie le tir. Attention, à Leipzig, les Blauw en Zwart devront répondre présents dès l’entame de match.



Leipzig reste un solide adversaire. Toutefois, la saison s’annonce difficile pour les Allemands. Ils ont perdu leur mentor en la personne de Julian Nagelsmann, sans oublier que des cadres ont également rejoint le Bayern : Upamecano, Sabitzer… C’est du lourd ! La mission qui attend le nouveau coach, Jesse Marsh, n’est pas simple. Leipzig est en reconstruction. C’est peut-être la chance brugeoise. Mais attention, Leipzig est capable de marquer facilement : 6 buts ce week-end contre le Hertha Berlin, 3 buts à l’Etihad Stadium face à Manchester City… Bruges est prévenu ! De toute façon, quand vous êtes capables de jouer comme vous l’avez fait contre le PSG, vous devez et pouvez vous montrer ambitieux face à Leipzig !