Philippe Vande Walle: PSG – Manchester City, une affiche digne d’une finale!

Chelsea est l’invité surprise de ce carré final !

C’est un peu l’underdog, l’outsider de ces demi-finales. L’arrivée de Thomas Tuchel a fait énormément de bien à cette équipe et l’a entrainée dans une véritable spirale positive. Je tire d'ailleurs la sonnette d’alarme ! Le Real et même nous, consultants, ne devrons pas tomber dans le piège et les sous-estimer en envisageant dès aujourd’hui une finale opposant le Real Madrid au Paris St-Germain ou à Manchester City. Chelsea sera certainement l’équipe qui va disputer les demi-finales avec le moins de pression. A eux de profiter de cette situation !

Mardi, tous les regards seront tournés vers notre gardien belge, Thibaut Courtois. C’est sous le maillot de Chelsea qu’il a véritablement explosé et qu’il a fait un sérieux pas en avant dans sa carrière. Il était très populaire auprès des supporters… De même qu’Eden Hazard ! J’aurais été curieux de voir ce que les fans des Blues allaient leur réserver comme accueil à l’occasion de leur retour. Outre ce côté émotionnel, il me semble intéressant de souligner que ces deux équipes ont quelques points communs cette saison. Ce sont par exemple deux formations qui montent en puissance dans cette compétition. À l’image de Zinédine Zidane, la gestion et la maitrise de la situation sont également présentes au sein de ces deux clubs. Pour preuve, le Real et Chelsea doivent principalement leur qualification en demi-finales grâce à leur solide prestation en quart de finale-aller. Elles sont parvenues à faire la différence dès la première manche, c’était plié en 90 minutes. Cela leur a permis de disputer le match-retour dans une situation plus que confortable. Un scénario idéal à rééditer en demi-finale !

Mercredi, PSG – Manchester City : c’est une affiche digne d’une finale !

Footbalistiquement parlant, ce sont les deux équipes qui ont le plus de qualités et les plus belles individualités. En quart de finale, personne ne s’attendait à voir le Bayern mis de côté et évincé de cette façon de la compétition. Une qualification que l’on doit à un Neymar replacé dans la deuxième ligne, à un Mbappé qui a pu faire parler sa vitesse, sans oublier Navas qui a sorti quelques ballons chauds.

On connaît l’ambition parisienne d’enfin remporter un titre en Ligue des Champions mais ce n'est pas évident à réaliser lorsque l’on sait que Manchester City partage cette même attente et ce même objectif. Les amateurs du club parisien espéraient que notre Kevin De Bruyne soit absent mais il est bel et bien de retour et d’après moi, il sera prêt pour ce grand rendez-vous mercredi ! Je mise sur lui comme étant le prochain ballon d’or, c’est assurément un sérieux candidat au titre final. Passeur, buteur, capitaine, c’est la plaque tournante de Manchester City. Je tiens aussi à souligner le nom de Phil Foden dans cet effectif mancunien. Il a 20 ans et c’est un pur produit du club. Il marque dans chaque compétition et faire figure d’élément déclencheur avec De Bruyne. Bref, je suis impatient de voir ce match tant il me semble compliqué de définir un pronostic !

Les trois hommes à suivre selon Philippe Vande Walle:

Karim Benzema qui cartonne aussi bien en Champions League qu’en championnat. Pour le moment, il est tout simplement intenable ! Son état de forme relance d’ailleurs les débats concernant son absence au sein de l’équipe nationale française.

Thibaut Courtois : un gardien qui s’est imposé au sein du club madrilène et qui fait la différence. Lors de la plupart des rencontres, il n’a pas énormément de boulot mais en un ou deux arrêts, il parvient à être décisif.