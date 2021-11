Philippe Vande Walle : « Une bouée de secours pour Solskjaer »

C’est reparti ! Après une incursion sur les terrains de la Coupe de Belgique la semaine dernière, RTL Sport vous emmène aux quatre coins de l’Europe pour vivre la quatrième journée de la Ligue des Champions. Mardi, Manchester United se déplace à l’Atalanta. A l’aller, le spectacle était grandiose, surtout au niveau du suspense…

Un nom fait beaucoup parler de lui ces derniers temps: l’entraîneur!

Il est vrai que depuis le début de la saison, les résultats en championnat ne sont pas à la hauteur de l’ambition du club mancunien. Souvenez-vous par exemple de cette défaite 0-5 face à Liverpool, le 24 octobre dernier.. Avec de tels résultats, il semblait tout à fait logique que l’avenir de l’entraîneur soit plus que jamais remis en question.

Outre le fait d’être pointé du doigt par les supporters, il l’a également été par une grande partie de la direction. La victoire acquise 3-2 face à l’Atalanta, de même que le soutien de Sir Alex Ferguson, ont permis à Solskjaer de bénéficier d’une sorte de bouée de secours. On lui a alors transmis un ultimatum de trois matches. Il n’y a pas une obligation de remporter ces trois rencontres mais le minimum est d’afficher une mentalité digne du club et de vouloir impérativement imposer un football assez offensif.

Cela a bien commencé avec la victoire 0-3 contre Tottenham le week-end dernier. Ronaldo, Cavani, Rashford sont parvenus à plier cette rencontre à leur avantage. A l’occasion de ce « match-retour » en Italie, la tâche ne sera malgré tout pas évidente. Rappelons que Manchester United était tout de même mené 0-2 après 30 minutes. Ce diable de Ronaldo a offert la victoire à son équipe mais in extremis et lors d’une deuxième mi-temps tout à fait spectaculaire. Une victoire actée en Italie renforcerait encore plus leur confiance avant le fameux derby et la trêve internationale. "Wait & See", comme diraient les Anglais!