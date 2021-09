Philippe Clément, à quelques heures de Bruges-PSG : "Faire de notre mieux face à Paris n'est pas suffisant pour moi !"

Dans une interview accordée à nos confrères de Het Laatste Nieuws, le coach brugeois a parlé de ses joueurs, de ses dirigeants, de sa mentalité et bien sûr un peu du match de ce soir. Quelques extraits :



"Nous avions pour ambition de faire mieux que l'année dernière en Ligue des Champions," explique Philippe Clément. "Nous avions raté la qualification pour quelques centimètres. L'an dernier, nous avons gagné 2 fois et fait 2 matchs nuls. Mais lorsqu'on tombe dans un groupe avec probablement 2 des meilleures équipes du monde, les ambitions deviennent d'un coup un peu moins réalisables..."



Un tirage au sort, certes, défavorable pour le club de la Venise du Nord mais pas question de s'avouer vaincu d'avance. "On doit tout donner dans chaque rencontre. Chaque sportif de haut niveau doit vouloir gagner chaque match. C'est peut-être cliché, mais je suis comme ça."

La rage de vaincre du coach brugeois va bien plus loin que son métier de coach. "Je ne laisse jamais mes enfants gagner lorsqu'on joue ensemble. Je veux qu'ils comprennent que la victoire ne s'obtient pas comme ça, elle se mérite !". Philippe Clément sait qu'une mission presque-impossible se dresse devant lui ce soir, mais il ne souhaite pas pour autant être l'oiseau pour le chat. "Faire de notre mieux face au PSG, ne me suffit pas. J'ai grandi en pensant que si je travaillais plus dur que ceux qui sont talentueux, alors j'aurai plus de chance de réussir."



La rencontre entre Bruges et le PSG d'un certain Lionel Messi débutera ce mercredi soir, sous les coups de 21 heures.