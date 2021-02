L'Allemagne ne veut pas des joueurs anglais: Liverpool affrontera Leipzig... à Budapest

Le 8e de finale aller de Ligue des champions entre Leipzig et Liverpool se jouera à Budapest, l'Allemagne ayant interdit l'entrée sur son territoire aux voyageurs venant d'une zone où la pandémie de Covid est particulièrement active, a indiqué l'UEFA dimanche.

"L'UEFA peut confirmer que le match des 8es de finale de la Ligue des champions entre Leipzig et Liverpool aura lieu à la Puskas Arena à Budapest", écrit la Confédération européenne dans son communiqué, précisant que le match aura lieu comme prévu le mardi 16 février à 21h00 (20h00 GMT). Le match retour se déroulera à Liverpool à Anfield le 10 mars.



L'Allemagne a interdit aux compagnies aériennes de transporter vers le territoire allemand des personnes en provenance de zones touchées par des mutations du coronavirus, à l'exception des citoyens allemands ou des personnes résidant en Allemagne. Cette réglementation court jusqu'au 17 février au moins et concerne au premier chef la Grande-Bretagne où un variant du coronavirus, estimé beaucoup plus contagieux, est très développé.



Des exceptions existent pour les urgences médicales mais pas pour le sport de haut niveau, même si Leipzig avait demandé une exemption pour ce match. Si la mesure était prolongée au-delà du 17 février, un autre duel de C1 entre un club allemand et un club anglais pourrait être concerné: Manchester City doit se déplacer le 24 février à Mönchengladbach.



Mönchengladbach a déjà fait savoir qu'il avait fait une demande au club danois de FC Midtjylland pour organiser ce 8e de finale aller sur son stade. L'an passé, l'UEFA avait dû revoir la formule de la Ligue des champions, avec la suppression des matches par élimination directe en aller-retour en raison de la pandémie. Elle avait pour la première fois instauré un tournoi final rassemblant au Portugal les huit dernières équipes en lice, avec des quarts et des demies sur un seul match, avant la finale, remportée par le Bayern Munich face au Paris SG (1-0).

