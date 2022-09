PSG-Juventus EN DIRECT: Mbappé enfile son costume et permet au PSG d'être devant au repos (vidéos)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

45' - C'est la pause au Parc des Princes. En totale sérénite, le PSG est déjà en train de faire la course en tête. Miretti a pris une jaune juste avant pour une faute sur Neymar.

35' - Neymar percute le gardien du dos. Rien de bien méchant mais c'est douloureux.

34' - Le PSG a décidé de calmer le rythme de la partie. Les Italiens, eux, n'arrivent pas à se montrer dangereux. Vitinha tente lui à distance, trop enlevé.

25' - Après un moment de tension, Bremer prend une jaune pour une faute évidente sur Mbappé.

22' - LE BUUUUUT ENCORE ! La combinaison entre Hakimi et Mbappé est splendide. Le Français place une deuxième volée. C'est limpide.

17' - OH L'ARRÊT ! Donnarrumma sort une parade miraculeuse devant Milik, auteur d'un bon coup de tête !

12' - Les Parisiens maintennent la pression. Ils sont vraiment bien deur leur match.

6' - LE BUUUUUUT ! Neymar lance parfaitement Mbappé d'une louche dans la surface. Le Français reprend parfaitement place au fond. Quel joli but !

4' - Début de match prudent des deux équipes, qui ont tenté l'un ou l'autre débordement. Les Italiens ferment bien les espaces pour le moment.

0' - Les amis, c'est parti pour une nouvelle saison de Ligue des Champions ! Qu'on se régale au Parc des Princes, c'est tout ce que l'on demande.

20h43: Du côté de la Juventus aussi, on se prépare. Le challenge est très relevé.

20h38: On notera que deux anciens joueurs du PSG seront présents du côté de la Juventus, avec Rabiot et Paredes. Ce qui rajoute un peu de piment.

20h27: Du côté de Greenpeace, on a fait passer un message en ramenant un char à voile du côté du Parc des Princes.

20h10: Commencer la C1 avec une telle affiche, ça fait rêver les supporters. Et ça se ressent.

19h55: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live de la rencontre entre le PSG et la Juventus. Un duel de prestige, de très haut vol, que l'on suivra en direct dès 21h. En attendant, vous pouvez découvrir les compos et les dernières infos sur ce match juste ici !

Les compositions

PSG: Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Neymar, Vitinha, Nuno Mendes, Messi

Juventus: Perin, Bremer, Danilo, Vlahovic, Cuadrado, Milik, Kostic, Bonucci, Miretti, Rabiot, Paredes

L'avant-match

Le Paris SG démarre mardi sa campagne 2022/23 de Ligue des champions par un choc contre la Juventus Turin (21h00), en même temps que les débuts du "serial buteur" Erling Haaland en C1 avec Manchester City, attendu à Séville.

Menés par un trio offensif Messi-Mbappé-Neymar enfin au top, les Parisiens entament une première phase de Ligue des champions comprimée par la proximité du Mondial-2022 au Qatar cet automne (20 novembre-18 décembre). Leaders de Ligue 1 grâce à leur attaque de feu (24 buts en 6 journées), les hommes de Christophe Galtier accueilleront au Parc (groupe H) une Juve en panne offensivement et seulement 6e du championnat italien.

Gare toutefois à la Vieille Dame, que le PSG n'a jamais battue en compétition européenne et qui compte dans ses rangs d'anciens joueurs parisiens comme Leandro Paredes et Angel Di Maria, partis à Turin cet été, ou encore Adrien Rabiot.