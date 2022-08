Quels adversaires pour Bruges en Ligue des Champions? Voici les préférences de nos experts

Le Club de Bruges saura ce soir à partir de 18h son groupe pour la prochaine Ligue des Champions. Le club peut rêver d'affiches de prestige mais doit aussi espérer terminer au moins 3ème pour poursuivre l'aventure européenne en 2023. Notre consultant Mbaye Leye souhaiterait un peu de changement par rapport aux précédentes éditions. "Pourquoi pas le Bayern Munich ou Manchester City", dit-il. "Et puis avoir des équipes plus abordables comme Red Bull ou Tottenham. L'idée, c'est d'avoir une chance de continuer."

"Un peu de changement"

Johan Walem rêve de Paris. "J'adore le jeu proposé par cette équipe", explique notre expert. "Et pour un peu de changement, Barcelone et Naples. Ça serait génial pour Bruges pour d'affronter des gros clubs et, pourquoi pas, créer la surprise."

Suivez le tirage en direct ce jeudi à 18H sur RTLplay.