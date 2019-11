Voici la réaction de Sebastien Dewaest après Genk - RB Salzbourg en Ligue des champions.

Le Racing Genk s'est à nouveau fait corriger par le Red Bull Salzbourg (1-4; vidéo) devant son public à la Luminus Arena mercredi soir à l'occasion de la 5e journée du groupe E de Ligue des Champions.

"C'est malheureux de prendre ce premier but et puis le 2e directement sur l'engagement", a confié Sébastien Dewaest à notre micro à l'issue de la rencontre. "Ca nous fait mal et c'est d'autant plus compliqué de revenir au score... On aurait dû, après ce premier but, être plus solides, surtout qu'il ne restait que 2 minutes avant la mi-temps. On aurait pu passer la mi-temps à 0-1 et puis, en seconde période, essayer en poussant de faire quelque chose...".

Les Limbourgeois restent donc à la dernière place de leur poule avec 1 point et ne sont plus en mesure d'atteindre la 3e place synonyme de qualification en seizièmes de finale de l'Europa League qui est actuellement occupée par les Autrichiens (7 pts). "Le bilan de cette campagne? On a engrangé de l'expérience. Pour la plupart, c'était la première fois en Ligue des champions. On a vu le haut niveau. On a énormément appris. Maintenant, il nous reste un match à Naples. Il faut profiter et terminer sur une bonne note".