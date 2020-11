Real Madrid-Inter Milan EN DIRECT (2-1): Lautaro Martinez trompe Courtois et relance le match

Regardez la rencontre en direct vidéo



Le direct commenté

35' - 2-1 ! Lautaro Martinez profite d'un bijou de Barella pour crucifier Courtois.

33' - BUT ! Sergio Ramos met une tête imparable dans le but d'Handanovic.

25' - 1-0 ! Benzema profite d'une énorme boulette de l'Inter. Il dribble Handanovic et marque.

23' - Belle tentative madrilène. Benzema donne en retrait à Valverde qui croque sa reprise.

22' - Les deux équipes tentent de trouver des solutions, mais tout est bien fermé.

14' - QUELLE OCCASION ! Vidal envoie un missile à distance qui file juste à côté du but madrilène.

10' - Double occasion milanaise. Barella, notamment, trouve la barre de Courtois.

7' - Vazquez tente de loin, c'est au-dessus.

4' - Grosse opportunité d'Asensio ! Hazard trouve Benzema, qui retrouve le Belge. Sa passe trouve Asensio mais Handanovic sauve les Milanais.

0' - Et c'est parti !

Les compositions

Real Madrid: Courtois, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Vazquez, Casemiro, Kroos, Valverde, Hazard, Asensio, Benzema



Inter Milan: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Vidal, Brozovic, Young, Barella, Lautaro Martínez, Peris

L'avant-match

Le Real de Zinédine Zidane aura bien besoin d'Eden Hazard pour se remettre sur de bons rails après deux premières sorties manquées, ponctuées par une défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk (2-3) et un partage in extremis au Borussia Mönchengladbach (2-2). Dernier de son groupe avec un point, le Real et ses 13 titres en C1 n'aura pas vraiment le droit à l'erreur contre l'Inter aussi à la recherche de points (3e, 2pts). Les Nerazzurri d'Antonio Conte ne pourront vraisemblablement pas compter sur Romelu Lukaku, principale arme offensive du club, victime d'un problème musculaire. L'autre match du groupe verra les Ukrainiens tenter de faire un pas vers la qualification en cas de victoire contre Mönchengladbach.