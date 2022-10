Réduit à 10 et sans Haaland, Manchester City est tenu en échec par Copenhague

Tenu en échec à Copenhague lors de la 4e journée de la Ligue des Champions, Manchester City (10 points) garde la première place du Groupe G devant Dortmund (6 points), qui reçoit Séville (1 point) à 21h00. Le FCK est 3e (2 points). Dans le Groupe H, la Juventus (3 points) s'est inclinée 2-0 au Maccabi Haifa et il ne lui reste plus qu'un fil d'espoir de devancer le PSG et Benfica (7 points), qui s'affrontent en soirée.

Pep Guardiola a laissé pour la première fois de la saison, Erling Haaland, auteur de 20 buts en 13 matches toutes compétitions confondues, sur le banc. Phil Foden a également été préservé contrairement à Kevin De Bruyne, remplacé à la 77e.

Dans leur Telia Parken Stadium, les Lions ont misé sur le contre et une frappe cadrée de Lukas Lerager a été difficilement repoussée en corner par Ederson (19e). Les Citizens ont alors reçu via le VAR un penalty pour une faute de main de Nicolai Bollesen que Riyad Mahrez a raté (25e). C'est également sur l'intervention de la vidéo que l'ex-Anderlechtois Sergio Gomez a été exclu pour une faute sur Elias Jelert que l'arbitre n'avait pas sifflée (30e).

Omniprésent en première période, De Bruyne l'a été à la reprise mais sa frappe à distance a été sortie par Kamil Grabara (50e). Les Mancuniens ont multiplié les frappes mais Grabara est resté infranchissable. Les Citizens se rendent à Dortmund le 25 octobre avant de recevoir le 2 novembre Séville, qu'ils ont battu 0-4 à l'aller.