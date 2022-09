Séquence émotion: les supporters anglais observent une minute de silence pour la reine Elisabeth II (vidéo)

Avant la rencontre le Ligue des Champions entre Manchester City et le Borussia Dortmund, une minute de silence a été respectée pour rendre hommage à la reine Elisabteh II.

L'hymne de la Ligue des Champions n'a pas été joué non plus, toujours dans cette idée d'hommage. Le club anglais a demandé à l'UEFA de pouvoir diffuser le God save the King (et non plus God save the Queen), mais l'instance européenne a refusé.

La minute de silence a été très bien respectée par l'ensemble du stade.