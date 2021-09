A vivre ce mardi sur RTL Sport, la rencontre entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Les Catalans doivent reconstruire après le départ de Messi, alors que le Bayern, lui, a choisi le jeune coach allemand Julian Nagelsmann pour renouer avec le succès d’il y a deux ans à peine.

Pour le nouveau consultant de l'équipe RTL Sport, le Barça est une équipe en reconstruction: "Elle doit à présent gérer l’absence d’un Lionel Messi qui a laissé un vide énorme. Mais certains joueurs doivent en profiter ! Citons un Depay par exemple et plus globalement, toute une génération qui doit former ce que nous pourrions appeler le « nouveau Barça ». Fini le temps des Iniesta, Xavi, Suarez, Neymar, Messi… Le FC Barcelone « version 2021 » ne fait plus peur."

L'ancien Diables Rouges ajoute: "L’absence de Messi va clairement déforcer toute l’équipe car les adversaires mettaient en place un plan pour tenter de le contrer. Le vide qu’il a laissé n’a pas été comblé durant le mercato. De plus, le club connaît des problèmes financiers importants et ça, ce n’est jamais un bon signal. En face, le Bayern est, chaque année, une véritable machine qui va monter en puissance. Pour un premier match de groupe, les Bavarois ne tourneront peut-être pas encore à plein régime mais leur force offensive me fait dire qu’ils sont clairement les favoris."