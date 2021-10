Simon Mignolet après la défaite contre Manchester City: "La première fois qu’on joue face à une équipe avec autant de qualités"

Le Club Bruges a concédé sa première défaite en s'inclinant lourdement 1-5 contre Manchester City, mardi, lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, dans le groupe A. Les 'Cityzens', prennent provisoirement la tête du groupe avec 6 points, devant les Brugeois, qui comptent 4 points, comme le Paris Saint-Germain avant la réception de Leipzig (0) en soirée. Joao Cancelo (30e), Riyad Mahrez (43e sur penalty et 84e), Kyle Walker (53e) et Cole Palmer (67e) ont inscrit les buts de City, Hans Vanaken a sauvé l'honneur brugeois (81e).

A l'issue du match, Simon Mignolet a livré son analyse à notre micro:

"C’est une très bonne équipe. Pendant les 25 premières minutes, on avait bien le contrôle du match. Puis ils ont tellement de qualité pour trouver des occasions. Ils ont mis 5 buts mais ça pouvait être plus. (...) C’est la première fois qu’on joue face à une équipe qui a autant de qualités. Manchester City a montré que c’était la meilleure équipe du monde. Tu ne peux pas faire d’erreurs sinon tu le payes cash. On doit rester calmes pour les prochains matchs."