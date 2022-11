Simon Mignolet encense les supporters et ne cache pas son tirage idéal pour les huitièmes (vidéo)

"C’est de la fierté, avec encore une clean-sheet et avec les meilleurs supporters du monde ou d’Europe". Simon Mignolet était littéralement aux anges après la rencontre des Brugeois, qui ont partagé face au Bayer Leverkusen et qui terminent finalement deuxième de leur groupe en phase de poules. Fier de ses supporters, Mignolet a aussi tenu à saluer ses coéquipiers, alors que Bruges termine avec une seule défaite dans cette première partie de compétition.

"On jouait contre une équipe très forte, qui pouvait encore se qualifier pour l’Europa League, je crois qu’on peut être fier de notre performance. Tu veux être premier, mais on doit accepter que Porto était meilleur sur le dernier match. On a joué un très bon dernier match, très mature, je suis content", a précisé le portier du Club. "Après le tirage, je disais qu’il était important de faire mieux que les dernières années. 5 clean-sheets, c’est très bien. Si tu peux garder le zéro et faire deux bons matchs, tu peux faire quelque chose au prochain tour", a-t-il même affirmé.

Et pour lui, il y a UN club qu'il rêverait de croiser. "Liverpool, mais je ne sais pas s’ils peuvent finir premier", a plaisanté Big Sim, qui a joué 204 matchs avec les Reds entre 2013 et 2019.