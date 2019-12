Simon Mignolet: "Nous allons tout donner pour passer l'hiver européen" (vidéo)

Le Club de Bruges joue son avenir européen mercredi face au Real Madrid, que l'équipe de Philippe Clement reçoit dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Derrière le PSG et le Real, assurés des deux premières places du groupe A et qualifiés pour les 8e de finale de la C1, les Blauw en zwart mènent un duel à distance avec Galatasaray pour la 3e place, synonyme de repêchage en 16e de finale de l'Europe League. Bruges est actuellement 3e avec 3 points, 1 de plus que le club turc, qui se rend à Paris mercredi.

"Quand on commence la Ligue des champions, on vise toujours la qualification. Notre campagne européenne était déjà réussie avec cette phase de groupes. Nous avons maintenant une chance de passer l'hiver européen, et nous allons tout donner", a déclaré le gardien brugeois Simon Mignolet mardi lors de la conférence de presse de veille de match. "Je pense que nous méritons de gagner un match dans ce groupe. Comme toujours, nous voulons gagner à domicile. Nous avons analysé l'équipe du Real, elle est très solide. Nous ne savons pas qui va jouer mais nous savons qui peut jouer. Rodrygo a montré ce qu'il pouvait faire contre Galatasaray. Vinicius est aussi très fort. On parler de tous ces joueurs, on ne trouvera pas un mauvais joueur au Real. C'est une équipe très forte"