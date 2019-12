Simon Mignolet pointe LA grande différence entre le Real Madrid et le Club de Bruges (vidéo)

Le Club de Bruges a assuré l'essentiel. Malgré la défaite face au Real Madrid, les Blauw&Zwart se sont qualifiés pour l'Europa League, dont ils disputeront les seizièmes de finale. Une satisfaction pour Simon Mignoler. "On voulait d'abord se qualifier pour l'Europa League, donc à ce niveau, on peut être content", estime le portier.

Mais l'ancien gardien de Liverpool voit surtout un vrai potentiel dans son équipe. "Mais tu veux toujours faire ça en prenant un ou trois points. En première mi-temps, je pense qu'on était au même niveau que le Real Madrid. C'était différent en seconde période. C'est un peu dommage", a-t-il analysé après la rencontre.

S'il reconnaît la différence de niveau entre Bruges et le Real Madrid, Simon Mignolet pointait tout un point de différence notable entre les deux équipes. "La différence, c'est l'efficacité. C'est un point que l'on doit encore améliorer pour être performant en Ligue des Champions. On a montré qu'on peut jouer, qu'on peut ennuyer toutes les équipes. Mais dans les deux surfaces, on doit être plus efficaces...", a sobrement déclaré le Diable Rouge.