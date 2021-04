Thomas Müller: "Si on gagne 5-3 ou 6-3, ce n'est plus la même histoire"

Voici la réaction de Thomas Müller, attaquant du Bayern, qui a perdu 3-2 mercredi contre le PSG en quart de finale aller de Ligue des champions.

Avec un doublé de Kylian Mbappé sous la neige munichoise, le Paris Saint-Germain s'est vengé de l'invincible Bayern Munich (3-2), son bourreau de la finale 2020, mercredi en quarts aller de Ligue des champions. "On peut toujours discuter des buts que nous avons encaissé, mais notre jeu c'est de marquer", a expliqué Thomas Müller, attaquant du Bayern, au micro de Sky. "Si on gagne 5-3 ou 6-3, ce n'est plus la même histoire. Et maintenant il va nous falloir courir derrière ce retard, c'est clair. Nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions, je crois que Manu (Neuer) n'a eu qu'un ou deux arrêts à faire. Mais si nous avions eu cet instinct de tueur, on aurait vu un autre match. Oui, sur les buts de Paris, on n'est pas super bien, mais notre jeu c'est de marquer plus que l'adversaire et nous avons laissé filer beaucoup trop de grosses occasions".