Touche pas à mon pote: Thibaut Courtois célèbre le but d'Hazard et envoie un message à son entraîneur

Thibaut Courtois était aux anges après la large victoire du Real Madrid contre le Celtic Glasgow. Le portier belge, auteur d'une belle partie, voulait surtout saluer la performance d'Eden Hazard, auteur d'un but et d'un assist dans cette soirée.

Après la rencontre, Courtois n'a pas caché son bonheur pour celui qui est avant tout son ami. "Après son penalty raté contre le Celta, il était très touché. Mais c'est un grand joueur, avec beaucoup de qualités, il l'a prouvé ce soir. Avec un but et un assist, il a montré qu'il méritait d'avoir plus de temps de jeu", a lancé le gardien madrilène, qui voudrait visiblement profiter davantage des qualités d'Eden Hazard.

Reste à voir ce qu'en pensera Carlo Ancelotti.